Bankalar üzerinden gerçekleştirilen altın alım satımları döviz alım satım işlemi (kambiyo işlemi) olarak kabul edilecek. Buna bağlı olarak bu şekilde yapılan işlemlerden binde 2 oranında (%0,2) Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) alınacak. Yeni düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

17 MART'TA BAŞLADI

Yeni düzenlemeye göre, 17 Mart 2025 tarihinden itibaren vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek.

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 21.05.2020 tarihli yazısı ile başlatılan bu uygulama aradan 3,5 yıl geçtikten sonra Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı'nın 28/03/2023 tarih ve E: No: 2020/1362; K: No: 2023/1758 sayılı kararıyla iptal edilmişti.