Ballerina Farm, kullanıcıların büyük ilgisini çeken bir çiftlik ve sosyal medya hesabıdır. Ballerina Farm'ın sahibi Hannah Neeleman, çiftlik yaşamını ve doğal üretim süreçlerini YouTube, Instagram ve TikTok platformlarında paylaşarak büyük bir takipçi kitlesi oluşturmuştur.

Hannah Neeleman, 25 Haziran 1990'da ABD'nin Utah eyaletinde doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren balerin olmak isteyen Hannah, 14 yaşında Juilliard Okulu'nun yaz bale programına katılmış ve 16 yaşında Brigham Young Üniversitesi'nden burs kazanmıştır.

2011 yılında ünlü havayolu şirketlerinin sahibi David Neeleman'ın oğlu Daniel Neeleman ile tanışan Hannah, aynı yıl içinde evlenmiştir. Çift, ilk 7 yılını Brezilya'da geçirip 2018 yılında Amerika'ya dönerek Ballerina Farm'ı satın almıştır.

Ballerina Farm'da çiftlik işleri Hannah ve Daniel tarafından yürütülmekte ve aile doğal, sürdürülebilir bir yaşam sürmektedir. Hannah, sosyal medya hesaplarında çiftlik yaşamını paylaşarak büyük bir takipçi kitlesi oluşturmuştur. TikTok'ta 7.5 milyon, Instagram'da 9.1 milyon ve YouTube'da 1.6 milyon takipçisi bulunmaktadır.

Son günlerde Ballerina Farm, Article Times dergisine verdikleri röportajla dikkat çekmiştir. Röportajdaki bazı dikkat çeken detaylar, Ballerina Farm olayını gündeme getirmiştir.

Özetle, Ballerina Farm, sosyal medyada çiftlik yaşamını paylaşan popüler bir hesap olup, sahibi Hannah Neeleman'ın hayatı ve sosyal medya faaliyetleri oldukça ilgi çekmektedir.