Aralık 2024 istatistiklerine göre Van’da Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı tesislerde toplam doluluk oranı yüzde 23,89 olarak açıklandı.

Verilerde işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine geliş, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranları paylaşıldı.

2024 Aralık ayında Van’daki tesislere yapılan toplam geliş 20 bin 358 oldu. Bu sayının 6 bin 250’sini yabancı, 14 bin 108’i ise yerlilerden oluştu. 2024 Kasım ayında ise Van’daki tesislere geliş 23 bin 743 olmuştu.

2024 yılının son konaklama verilerine göre Van’da 39 bin 286 geceleme yapıldı. 39 bin 286 gecelemenin 11 bin 551’i yabancı, 27 bin 735’i ise yerli olarak istatistiklerde yer aldı.

Aralık 2024’te bakanlık onaylı tesislerde toplam doluluk oranı yüzde 23,89 oldu. Açıklanan bu oranın yüzde 7,02’sini yabancılar, yüzde 16,86’sını ise yerliler oluşturdu.

Van Aralık 2024’te bir önceki aya göre konaklama verilerinde düşüş yaşadı. Açıklanan verilere göre Van’da 2024 Kasım ayında bakanlık onaylı tesislerde toplam doluluk oranı yüzde 24,75 olarak gerçekleşmişti.

Van’da ortalama kalış süresi yabancılarda 1,85, yerlilerde ise 1,97 olurken toplam kalış süreleri ise ortalama 1,78 oldu.