Karabük'ün Safranbolu ilçesi Toprakcuma köyünde önceki gün çıkan orman yangını, Kastamonu’nun Araç ilçesi sınırlarında devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangın bölgesine gelerek açıklamalarda bulundu. Orman yönetim aracında yangının son durumuna ilişkin bilgi alan Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

"2 Eylül itibarıyla yaz mevsiminin sona ermesine rağmen iklim değişikliğinin mevsimsel kaymalara ve öngörülemez meteorolojik durumlara sebep olduğunu görüyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor. Teyakkuz hali 15 Ekim’e kadar devam edecek. Aydın’ın Buharkent ilçesinde başlayıp Denizli’nin Buldan ilçesine sıçrayan yangının dün gece enerjisi düşürüldü.

Bugün itibarıyla tamamen kontrol altına alındığını ifade etmek istiyorum. Dün akşam enerjisi düşürülen Aydın Efeler’deki yangın da ekiplerin gece boyunca süren müdahalesiyle tamamen kontrol altına alındı. Bartın Ulus’taki yangın yine gece boyu arkadaşlarımızın çalışmasıyla kontrol altına alındı. Dün geceden bu sabaha kadar 3 farklı ilimizde 3 yangın tamamen kontrol altına alınmış oldu. Şu anda iki yangın devam ediyor. Birincisi; önceki gün Karabük Eflani’de başlayıp Kastamonu’nun Araç ilçesine sirayet eden yangın.

İkincisi; dün öğleden sonra Kastamonu Araç ilçesi Akgeçit köyü sınırlarında başlayan yangın. İkisi birbirine yaklaşık 5 kilometre mesafede ancak şu anda iki farklı yangın olarak devam ediyor. Yoğun ve sık ormanların bulunduğu bölgede sadece havadan değil, karadan da eşgüdüm içinde yoğun müdahale gerekiyor. Zorluklarımız var; kimi zaman kayalık ve kanyonlardan oluşan bölgelerde yangın çıkıyor. Şu an hem karadan hem havadan çok ciddi bir mücadele sürüyor, inşallah akşam saatlerine doğru bu iki yangın için güzel haberler vermeyi umuyorum."

‘TOPLAM 5 BİN 832 YANGINLA MÜCADELE ETTİK’

Bakan Yumaklı, bu yıl ülkede çıkan yangınlara ilişkin de bilgi vererek, "1 Ocak’tan bu yana 2 bin 492’si orman, 3 bin 340’ı kırsal alan olmak üzere toplam 5 bin 832 yangınla mücadele ettik. Rakamın yüksekliği verilen mücadelenin boyutlarını ortaya koyuyor. Bu yıl yaz aylarının başlarından itibaren yangınları üç dalga halinde yaşadık. İlki haziran sonu temmuz başı, ikincisi temmuz ayı sonunda, 3'üncüsü ise ağustosun son günlerinde meydana geldi. İklim değişikliğiyle yangın risk alanları genişledi.

Artık Batı Karadeniz bölgesi de en az diğer yerler kadar riskli hale gelmiş durumda. Biz bununla ilgili tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Hızlı müdahale bu yangınların büyümesini engelliyor. Ancak her zaman söylediğimiz gibi, bizlerin hazır olması ve devletin kurumlarının müdahaleye hazır olması tek başına yeterli değil" dedi.