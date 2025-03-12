Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Vefa İftarı'na katılmak üzere Van'a geliyor.

14 Mart Cuma günü öğlen saatlerinde Van'a gelecek olan Bakan Tunç, Cuma namazı kılarak akabinde vatandaşlar ile sohbet gerçekleştirecek.

Ardından sırasıyla Van Valiliği, Van Adliyesi, Van Barosu ve Van Bölge Adliye Mahkemesi'ni ziyaret edecek olan Bakan Tunç, son olarak AK Parti Van İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

Akabinde AK Parti'nin Van'da düzenleyeceği 'Vefa İftarı'na katılacak olan Bakan Tunç, akşam saatlerinde Van'dan ayrılacak.

Bakan Tunç'un Van programına kentteki milletvekillerinin de eşlik etmesi bekleniyor.