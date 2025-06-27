Van’da Afet Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi.

2011 yılından bu yana toplam 28 bin 353 konut teslimi yapılan Van’da, bu defa Çatak ve Başkale ilçelerinde 337 konutun hak sahibi vatandaşlarla buluşturulması için "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni" gerçekleştirildi.

Aynı zamanda Erciş ilçesinde kurası gerçekleşen 32 konut hak sahiplerine takdim edildi.

Van’daki törende ilk kura çekimini içişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı.

Yerlikaya, ırk ve dil fark etmeksizin tüm vatandaşlara eşit muamele ile hizmet ettiklerini söyleyerek şunları ifade etti:

“Bu topraklar, bin yıllık kardeşliğimizin, birliğimizin, dirliğimizin yaşayan hafızasıdır. Bu şehirde; dostluk büyüktür, muhabbet derindir, gönüller açıktır. Nasıl ki sevincimizi birbirimize sarılarak yaşıyorsak; acılarımızı da omuzlarımıza yaslanarak göğüslüyoruz.”

6 Şubat merkezli depremlerden bahseden Yerlikaya, “Hepimizin hafızasında derin izler bırakan o büyük felakette binlerce canımızı yitirdik. Gözyaşlarımız Fırat’a, Dicle’ye, Van Gölü’ne karıştı. Hamdolsun, millet olarak o gün bir kez daha gösterdik ki: yıkılmadık, eğilmedik, asla yılmadık. Çünkü biz; 2200 yıllık devlet geleneğini, Anadolu’nun bin yıllık kardeşlik destanını kuşanmış bir milletiz. Tıpkı 2011 yılında Van’da yaşadığımız o büyük depremde olduğu gibi… Yine dimdik durduk, birlik olduk. Devlet ve millet el ele verdik, yürek yüreğe verdik ve Van’ımızı yeniden ayağa kaldırdık. 27 bin 702 konut, 3 bin 203 ahır ve 139 iş yeri yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. 2020’de Başkale depreminde 282 konut vatandaşlarımıza teslim edildi. Bugün ise burada, Çatak ve Başkale’de meydana gelen afetler nedeniyle yapımı tamamlanan 337 afet konutunun kurasını çekiyoruz.” dedi.

Program kapsamında açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şunları söyledi: “Devletimizin sıcak elini tekrar hissediyoruz. Bugün burada 337 konutun takdimi yapılacak. Van’da ulaşmadığımız hiçbir nokta kalmadı, hayatın ve yaşamın her alanına dokunarak Vanlı hemşerilerimizin refahına huzur katmak için canla başla çalıştık,” dedi.

Balcı, aynı zamanda Van’da eğitim alanında yapılan çalışmalardan da bahsetti.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan da törende konuştu.