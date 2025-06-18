Bakan Yerlikaya, 2025 yılında Antalya'nın Kepez ilçesinde kamyon sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen, 3 aracın karıştığı ölümlü trafik kazasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kazada 1 vatandaşımız yaralandı, maalesef 1 canımızı kaybettik. Bir ocağa daha ateş düştü" dedi.

'HER 3 GÜNDE, 1 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ'

Paylaşımında ayrıca geçen yıl kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazası verilerine yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti: "2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 7 bin 526'sı kırmızı ışık kuralına uymamaktan meydana gelmiş ve kırmızı ışık kuralına uyulmadığı için 137 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2024 yılı içerisinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle her 3 günde, 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek bir amacımız var: Trafik kazalarında canlarımızı yitirmeyelim."