Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları;

- Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde; Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yüzde 4,6 azalarak, 6 bin 268’e geriledi. Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız, olay yerinde hayatını kaybetti. 10 bin 199 kişi de yaralandı.

- Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için, ’Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılamasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız.