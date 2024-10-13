Son dönemde yaşanan sosyal medya kapatmaları, özellikle Instagram ve Discord gibi popüler uygulamaların erişime kapanması üzerine yapılan bu açıklamalar, birçok kesim tarafından merakla karşılandı. Uraloğlu, “İnsanların şiddet ve fuhuş noktasında kandırılmaması gerek” diyerek, bu tür içeriklerin toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Ülkemizde sosyal medya düzenlemelerinin şart olduğunu vurgulayan bakan, “Belli kurallara göre disipline edilmesi lazım. Bu noktada düzenlemeler yapıyoruz” şeklinde konuştu. Uraloğlu, sosyal medya kullanımının toplumda önemli bir yer tuttuğunu, fakat bu kullanımın belirli bir çerçeve içinde kalması gerektiğini ifade etti

DISCORD KAPATILDI, SIRADA NE VAR?

Bakan Uraloğlu’nun açıklamaları, Discord'un kapatılması ile birlikte geldi. “Bu malum olaylar olmadan önce kapatmış olsaydık ciddi bir şekilde tartışma olacaktı ama şimdi hiç ses çıkmadı” diyen Uraloğlu, platformların nasıl bir düzenleme ile çalışması gerektiğine dair önerilerini dile getirdi. Discord’un kapatılması ile ilgili detaylar verilirken, bazı platformların Türkiye'de temsilcisinin olmadığını ve bu durumun düzenlemeler için zorluk oluşturduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, “Türkiye'de şu içerikleri koymayacaksın” şeklinde önceden alınacak tedbirlerin de önemli olduğunu ifade etti. Uraloğlu, sosyal medya düzenlemelerinin gençleri koruma refleksi ile yapıldığını, bu süreçte insanların haklarının da gözetileceğini sözlerine ekledi.

HİZAYA GELMEYENLER İÇİN NE GEREKEN YAPILACAK?

Bakan, sosyal medya platformlarında kurallara uymayanların karşılaşacağı yaptırımlar hakkında da bilgi verdi. “Kademeler var. Uyarıyoruz. İkincisi düzeltmezse 'Reklam yasağı getiriyorum' diyoruz. Olmadı onu da dinlemezse bant daraltıyoruz. Onu da dinlemezse erişime engel getiriyoruz” diyerek, bu süreçte atılacak adımları detaylandırdı. Uraloğlu, sosyal medyanın sadece keyif ve eğlence aracı değil, aynı zamanda sorumluluk taşıyan bir alan olduğunu hatırlattı. Bu nedenle, “Hizaya gelmeyenlerle ilgili gerekenler yapılır” ifadesi, gelecekte yapılacak düzenlemelerin ciddiyetini gösteriyor. Yasakçı bir zihniyetle hareket etmemek gerektiğini vurgulayan bakan, kanunların caydırıcı olması gerektiğinin altını çizdi.