Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı seçimelerinin 2. tura kalması sebebi ile 29 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil edildiğini resmen duyurdu.

Bakan Özer 28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala önemli açıklamalarda bulundu ve seçimlerin ilk turunda olduğu gibi ikinci turunun ertesi günü eğitim olmayacağını ifade etti.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Konu ile ilgili olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında son ders zili 16 Haziran cuma günü çalacak ve yaz tatili başlayacak. Telafi eğitimi deprem bölgesindeki öğrencilere verilecek ve zorunlu olmayacak. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek.

Süperhaber