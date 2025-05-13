Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde "Ebeler ve Hemşireler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hemşire ve ebelerin büyük sağlık ordusunun neferleri olduğunu belirterek, Hemşireler ve Ebeler Günü'nü kutladı.

Sağlığın bir meslekten ibaret olmadığını vurgulayan Memişoğlu, "Bizler adanmışlık ve sevgi mesleği yapıyoruz. Hemşirelik, ebelik sadece bir meslek değil. Aynı zamanda insanların en zor anında yanında olan, duygusunu paylaşan bir sanat ve sevgi mesleğidir. Onun için bizim yaptığımız işler bazen kendi ailemizden ve kendi çocuğumuzdan, günlük ihtiyaçlarımızdan çok önemli hale geliyor. Bir insanın iyileşmesi, bir insana fayda dokunulması kadar mutluluk verici hiçbir şey olmadığını bilen, hisseden, yaşayan insanlarız her birimiz." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, hemşirelerin 24 saat tedavi için hastaların yanında kalmasının yanı sıra onların moral ve motivasyonlarıyla da yakından ilgilendiğini dile getirerek, "Bir anne adayının yolculuğunda onunla eşlik eden, ona yardım eden ve doğumu gerçekleştiren, doğumdan sonra da bebeği takip eden ebeler için sadece bir meslek değil esasında, adanmışlık ve sevgi mesleği. Onun için bu kutsal meslek, gerçekten zor, meşakkatli ama o kadar da mutluluk verici bir sanat." ifadesini kullandı.

Deprem ve kovid dönemlerinde de hemşirelerin büyük bir özveriyle görev yaptıklarını anımsatan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim medeniyetimizin sağlığa ve sağlıkçıya ne kadar önem verdiğini, aynı zamanda çok iyi sağlıkçılar, hekimler, hemşireler, ebeler yetiştirdiğini geçmişte görürsünüz. Türkiye'de özellikle Kırım Savaşı'yla beraber modern hemşirenin uygulanmaya başlaması, daha sonra da 1925'te bugünkü adıyla Türk Kızılay'ın hemşirelik okullarını açmasıyla Türkiye'de hemşirelik mesleği ve insanların en zor zamanlarında yanlarında olan mesleğin resmi tanımı yapıldı. Bugün ülkemizde 265 bin 305 hemşiremiz, 61 bin 756 ebemiz var. Dünyaya örnek olan bir sağlık hizmeti veriyoruz. Dünyanın her yerinden insanların gelerek Türkiye'de sağlık hizmeti almasından anlaşılıyor.

Türkiye sağlıkta yeni bir aşamaya geçecektir. Bu aşamada sadece hizmet değil koruyucu temel sağlığını çok da ön planda tutarak, aynı zamanda üreterek sağlıklı Türkiye Yüzyılı yapmakla mükellefiyetimiz var. Koruyan, geliştiren, üreten sağlık modelimizle esasında yeni bir başarı hikayesi yazmak durumundayız. Ben eminim 1,5 milyonluk sağlık ordusu bunu yapabilecek iradeye ve bilgiye sahip. Hep beraber bunu başarabileceğiz."

"Sağlıkta Türkiye bir dünya markası"

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin hemşirelikte dünyada yeni ufuklar açabilecek altyapı ve insan gücüne sahip olduğunu vurgulayarak, şunları paylaştı:

"Doğumu normal, doğal olan şekliyle yapılması için bir kampanya ve çalışma içindeyiz. Onun için ebelere yetkilerini verdik. Bugün doğumhanelerin, standartlarını oluşturduk. Aynı zamanda da 257 ebe okuluyla insanlarımıza, anne adaylarımıza doğumun nasıl doğal olanını yapması için yardım edeceğimizi anlatıyoruz. Çok yakın zamanda bununla ilgili de bir mobil uygulamaya geçeceğiz.

Ama ben her birinize bir sağlık bakanı olarak, aynı zamanda bir Türk vatandaşı olarak minnet duyuyorum. Çok daha iyi yerlere gelmek için çalışacağız. Çocuğunu evde bırakan, gece sabahlara kadar nöbet tutan, hiç uyumayan bütün meslektaşlarımızı, hekiminden hemşiresine, ebesine, sağlık çalışana kadar gerçekten bu ülkenin gurur kaynağı olarak görüyorum. Artık sağlıkta alçak gönüllü değiliz. Sağlıkta Türkiye bir dünya markası. Sağlık insan gücüyle Türkiye bir dünya markası."

Memişoğlu, daha sonra Türkiye'nin ilk hemşirelerinden Safiye Hüseyin Elbi adına 3 ayrı kategoride verilen ödülleri takdim etti.

İstanbul'daki depremler sırasında yenidoğan yoğun bakımında tedavi gören bebekleri koruyan hemşireler Ubeydullah Görmez ve Çiğdem Katkın da ödüle değer görülen isimler arasında yer aldı.

"Toplumumuzun yüzde 50'si kilolu"

Kemal Memişoğlu, programın sonunda Türkiye genelinde vatandaşların vücut kitle indeksi ölçümlerinin yapılması için başlatılan programa ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Toplumumuzun sağlıklı kalmasını hedefliyoruz. Bedenimiz bize emanet, ona iyi bakmayı öğreteceğiz. Tabii ki hastalanınca biz bakacağız ama önemli olan bugün toplumumuzun riski olan kilo, bağımlılık ve hareketsizlik gibi unsurları minimize etmek istiyoruz. Doğumun da her zaman söylediğimiz gibi doğalı olan normal doğumu teşvik etmek istiyoruz.

Toplumumuzun yüzde 50'si kilolu, kilo demek hastalık demek, ileri de hastalanacağız demek. Genç yaştaki çocuklarımız kilolu, vücut dirençleri yüksek ve o yüzden hastalanmıyorlar ama yaşlanmaya başlayınca kilo eklem, kalp hastalıkları haline gelecek. Bugün dünyada senede 17 milyon insan sadece dolaşım hastalıklarından ölüyor. Biz öncelikle toplumumuzu sağlıklı kılmayı hedefledik."