Wanhaber

Hastanede uzun süre yatırılarak tedavi gören çocukların, eğitimlerinden geri kalmamaları ve zamanlarını verimli geçirmeleri için sınıf oluşturuldu. Söz konusu sınıflarda çocuklar hem eğitim görüyor hem oyun oynuyor.

Yaklaşık 250 çocuğun uzun süreli tedavi gördüğü hastanede oluşturulan iki sınıfta Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen iki öğretmen ve hastanede çalışan iki çocuk gelişim uzmanı çocuklara eşlik ediyor.

Hastanede tedavisi devam eden bütün çocukların bu sınıflarda ağırlanarak güzel vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Pandemi öncesi aktif olan ancak pandemi nedeniyle kapanan sınıflar, iki aylık bir çalışmanın ardından yeniden aktif hale getirilerek, çocukların hizmetine sunuldu.

Söz konusu duruma ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşım yaptı.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda; “Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisinde uzun süre yatırılarak tedavi gören çocuk sayısı ortalama 250. MEB ile yaptığımız protokolle, eğitimden geri kalmamaları ve yazın zamanlarını verimli geçirmeleri için çocuklara ÇOCUK SERVİSLERİ EĞİTİM VE OYUN SINIFI oluşturuldu” dedi.

Umut Tarhan