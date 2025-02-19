Bakan Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜBİTAK BiGG Yatırım Programı'nın 2025 yılı ilk çağrısı açıldı. Ülkemizde erken aşamadaki girişimlerin en büyük destekçisi konumundaki program kapsamında, ticarileşme potansiyeline sahip yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine yatırım yaparak ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz.

İş fikri başvuruları 7 Mart 2025 tarihine kadar 149 uygulayıcı kuruluşa yapılabilecek. Desteklenmeye hak kazanan girişimlere TÜBİTAK BİGG Fonu ile yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lirayı yatırım olarak aktaracağız. Genç girişimcilerin hayallerine ulaşmasına katkı sunmaya, Türkiye'nin teknoloji ekosistemini büyütmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.