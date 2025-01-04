Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak en önemli hedeflerinin arasında kadın, genç ve engelli istihdamını artırmak olduğunu belirtti.

Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"2024 yılında kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 68,8 milyon TL destek sağladık. Eski hükümlü girişimci adaylarını ise 40,9 milyon TL destekten faydalandırdık. Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 488 projeye 125,4 milyon TL kaynak sağladık. İŞKUR aracılığıyla istihdama, üretime, yatırıma güçlü destek sağlamaya devam edeceğiz."