Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Gürcistan’ın Signagi bölgesinde düşen askeri kargo uçağı ile ilgili sorular üzerine Güler, kesinleşmemekle birlikte ilk olarak uçağın kuyruğunun koptuğunu, ardından gövdenin üç parçaya ayrıldığını gösteren teknik bulgulara ulaşıldığını ifade etti.

Bakan Güler, bu tespitlerin netleşmesinin karakutu çözümleme çalışmalarının ardından mümkün olacağını dile getirdi. Karakutuların şu anda TUSAŞ tarafından incelendiğini aktaran Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki C-130 tipi uçakların 1957’den bu yana kullanıldığını, bu modelin genel itibarıyla güvenli kabul edildiğini hatırlattı. Bakan Güler, 1999 yılında bir motor yangını vakası yaşandığını ancak uçağın o olayda sağ salim iniş yaptığını belirtti.