TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Bakan Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Ailenin, Türk milletinin kökü, kültürünün taşıyıcısı ve medeniyetinin temeli olduğunu belirten Göktaş, aileyi korumak ve güçlendirmenin, bir sosyal politika olmanın ötesinde, tarihe, kültüre ve geleceğe karşı bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Göktaş, ellerindeki verilerin, aile ve nüfus yapısında önemli bir dönüşüme işaret ettiğini aktararak, "Evlilik yaşı ile boşanma ve hiç evlenmeme oranlarının yükselmesinin de etkisiyle tek kişilik hane oranı yüzde 20'ye ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Aile Enstitüsünün, aile yapısındaki dönüşümü ve toplumsal eğilimleri analiz eden ve politika üreten çalışmalarına bu yıl başladığını hatırlatan Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı'nı da kararlılıkla uyguladıklarını bildirdi. Göktaş, Bakanlık olarak yıl boyunca 14 bin 121 etkinlik ve faaliyet gerçekleştirdiklerini ve 2025 Aile Yılı'nda da önemli politikaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilde yaygınlaştırdıklarını anlatan Göktaş, "Bugüne kadar 62 bin 74 çiftimiz projeden yararlanmaya hak kazandı. 49 bin 112 çiftimize 7 milyar 367 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. 125 bin 112 çiftimiz evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetimizden faydalandı.

Pek çok sektörde yaptığımız 1925 indirim anlaşmasıyla, çiftlerimizin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdık. 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerimizin geri ödemelerine, her çocuk için 12 ay erteleme imkanı getirdik. Kredi miktarını, 25 yaşına kadar olan gençlerimiz için 250 bin liraya, 26 ila 29 yaşlarındaki gençlerimiz için 200 bin liraya yükselttik." diye konuştu.

"2025 Aile Yılı, aile kurumunu güçlendiren bir dönüm noktası olacak"

Bakan Göktaş, bu yıl doğum yardımı sisteminde önemli bir reform yaptıklarına dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"İlk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya çıkardık. İkinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise her ay 5 bin lira veriyoruz. Doğrudan annelerin hesabına yatırdığımız destekleri çocuklar 5 yaşını doldurana kadar sürdüreceğiz.

Mayıstan bugüne kadar 567 bin 546 çocuk için 5,86 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Kamu kurum ve kuruluşlarında kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için yapılacak yatırımları, tasarruf tedbirleri kapsamından çıkardık. İnanıyoruz ki, 2025 Aile Yılı, aile kurumunu güçlendiren, aile değerlerini ve dayanışmayı yeniden canlandıran bir dönüm noktası olacak."

Göktaş, "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasıyla ebeveynlere çocuk eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik ettiklerini, Modüler Aile Eğitim Programıyla da 5,7 milyon kişiye ulaştıklarını söyledi.

"Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile 2013'ten bugüne 2,4 milyon gencimizin bilinçli ve sağlıklı evlilik yapmalarına destek olduk." diyen Göktaş, Aile Danışmanlığı hizmetini de 81 ilde ücretsiz başlattıklarını kaydetti.

"20 bin 644 çocuğumuzun kalıcı aileye kavuşmasını sağladık"

Çocukların, özgüveni yüksek ve topluma değer katan bireyler olarak yetişmeleri için tüm kaynakları seferber ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Ebeveyn kaybı yaşayan 105 bin 598 çocuğumuzu, güvenli bir gelecek kurmaları için takip ediyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile 179 bin 266 çocuğa ailelerinin yanında destek oluyoruz.

SED alan ortaokul ve lise öğrencilerimizin, kültür, sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlıyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen ve UNICEF'in iyi uygulama örnekleri arasına giren Gönül Elçileri Projesi ile 10 bin 732 çocuğumuz koruyucu ailelerin yanında güvenle büyüyor." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bu yıl geçici ve profesyonel koruyucu aile modellerinin pilot uygulamasını başlattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 20 bin 644 çocuğumuzun evlat edinme hizmetiyle kalıcı bir aileye kavuşmasını sağladık. 1307 çocuk evi ve çocuk evleri sitelerinde, 13 bin 813 çocuğumuza hizmet veriyoruz. 59 ihtisaslaşmış çocuk evleri sitesinde 1350 çocuğa özel bakım ve rehabilitasyon desteği sunuyoruz. Bugün, 46'sı milli, 3 bin 109'u lisanslı olmak üzere 6 bin 8 çocuğumuzu sporla buluşturduk. Bu yıl, korumamız altındaki 286 çocuğumuz üniversiteye yerleşti.

Yıl içinde, 1269 gencimizi istihdam ederek 65 bin 534 gencimizin kamuda görev almasına imkan tanıdık. Gençlerimizin özel sektörde istihdamını teşvik etmek amacıyla 5 yıl boyunca SGK primlerini biz karşılıyoruz. Koruma altında yetişen 9 bin 536 çocuğa rehberlik sunarken, istihdam edilen 5 bin 413 çocuğa iş hayatına uyum desteği verdik."

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yeşilay ile işbirliği çerçevesinde "Güçlendirici Bakım Modeli"ni hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, bu modelle, suça sürüklenen ve madde bağımlılığı tedavisi tamamlanan çocuklara sunulan destekleyici hizmetleri daha bütüncül bir yapıya kavuşturduklarını dile getirdi.

"26. Çocuk Forumu'nu önümüzdeki hafta 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları' temasıyla gerçekleştireceğiz"

"Çocuklar Güvende Programı" ile risk altındaki çocuklara ve ailelerine koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirten Göktaş, "2017'den beri 325 bin 733 çocuk için izleme ve değerlendirme süreci yürüttük. Bakanlığımız denetimindeki 2 bin 377 kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübünden 82 bin 837 çocuğumuz faydalanırken, bunlardan 3 bin 99 çocuğumuza ücretsiz bakım hizmeti sunuyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, ayrıca ev temelli çocuk bakım hizmet modeli "Komşu Anne Projesi"nin pilot hazırlık çalışmalarını yürüttüklerini bildirdi.

Sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırı düzenlemesi üzerinde titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, "Çocuk için Dost Uygulamalar platformuyla çocuklar için güvenli bir dijital alan oluşturuyoruz. Bugün, 81 ilde 46 bin 996 üyeye ulaşan Çocuk Hakları Komitelerimizle çocuklarımızın hak ve sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz. Çocuk katılımı konusunda rol model alınan ülke olarak, 26. Çocuk Forumu'nu önümüzdeki hafta 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları' temasıyla gerçekleştireceğiz."

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile politika ve uygulamaları yakından takip ettiklerini anlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı 106 merkezde 6 bin 879 engelli bireye, 330 özel bakım merkezinde ise 31 bin 480 kişiye yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. 142 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 7 bin 100 kapasiteyle engelli vatandaşlarımızın sosyal ve mesleki gelişimlerini güçlendiriyoruz.

145 umut evimizle 497 engelli vatandaşımızın toplumla iç içe bir hayat yaşamalarını sağlıyoruz. Engelli vatandaşlarımız, tüm bu hizmetlerimizden tamamen ücretsiz faydalanıyor. Bu yıl, 360 kapasiteli 4 yeni engelsiz yaşam merkezi ve 3 gündüzlü hizmet merkezini açtık. 2026 yılı sonuna kadar 305 kapasiteli 3 engelsiz yaşam merkezi ve 2 gündüzlü hizmet merkezini daha açacağız."

"Evde Bakım Yardımıyla 521 bin kişiye destek oluyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı ile otizmli bireylere ve ailelerine birebir destek olduklarını ifade ederek, "Bu yıl başlattığımız yeni bir model olan 0-8 yaş arası Erken Çocukluk Gelişim Merkezlerinde, gelişim riski veya engeli olan çocuklarımız için eğitim, sağlık, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sunuyoruz. Evde Bakım Yardımıyla 521 bin kişiye destek oluyor, bakımı üstlenen engelli yakınlarına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıyoruz." diye konuştu.

Engelli bireylerin istihdamını, sosyal kapsayıcılığın temel unsuru olarak gördüklerini dile getiren Göktaş, şu verileri paylaştı:

"Sınav ücretlerini Bakanlığımızın karşıladığı EKPSS ile engelli bireylerin niteliklerine uygun kadrolarda görev almasını sağlıyoruz. 2002'den bugüne kamuda engelli istihdamında 14 kat artış sağlayarak 81 bin 677 engellinin kamuya yerleştirilmesini sağladık.

Korumalı iş yerlerine, her engelli için aylık 6 bin 454 lira ücret teşviki veriyoruz. Ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında 15 binden fazla araca gelir desteği sağlıyoruz. 81 ilde 3 bin 992 kuruma Erişilebilirlik Belgesi verdik. 29 bin 801 kişinin erişilebilirlik eğitimi almasını sağladık. Kamu kurumlarından 5 bin 89 temsilciye erişilebilir dijital tasarım ve sosyal medya eğitimi verdik. AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimizde işitme engelli vatandaşlarımıza, haftanın her günü ücretsiz hizmet sunarak 222 binden fazla aramaya destek verdik."

"2026'da 8 yeni huzurevinin açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Bakan Göktaş, Türkiye'nin nüfusunun giderek yaşlandığını, yaşlı nüfus oranının 2040'ta yüzde 16'yı aşacağının öngörüldüğünü söyledi.

"Yaşlanma Vizyon Belgesi" ve "Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı" ile her yaşta aktif ve üretken yaşamı destekleyen çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"172 huzurevimizde 15 bin, 280 özel huzurevinde ise 13 bin 633 yaşlımıza ev sıcaklığında bakım sunuyoruz. Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinde kalan yaşlılarımızın yaklaşık yüzde 30'u bakım hizmetinden tamamen ücretsiz yararlanıyor. 2025'te 8 huzurevini hizmete sunduk. 2026'da 8 yeni huzurevinin açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 41 gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezimizde 2 bin 50 kapasite ile yaşlılarımıza psikososyal destek sunuyoruz.

Yaşlı Destek Programı ile 159 bin 499 yaşlımıza kendi evlerinde destek sağladık. Tazelenme Üniversitesi programları kapsamında 27 üniversiteyle 6 bin 320 yaşlımızı aktif ve sağlıklı yaş almaya teşvik ediyoruz. 'Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri' ile 130 yıllık köklü sosyal hizmet geleneğimizi geleceğe taşıyan bir merkez inşa ettik. Türkiye'nin ilk resmi Alzheimer ve Demans Bakım Merkezinde, özel ihtiyaçlara yönelik sağlık, rehabilitasyon ve sosyal destek hizmetlerini sunuyoruz."