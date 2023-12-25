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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde yaptığı konuşmada, 22 ve 23 Aralık'ta hain terör örgütünün saldırıları neticesinde şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere şifa diledi.

"Bayrağımızın dalgalandığı her karış toprak, bizim için canımızdan kıymetlidir. Bayrak dalgalansın diye canını veren kahramanlarımız oldukça da bu öyle kalacak." diyen Göktaş, Türkiye topraklarında terörün asla tutunamayacağını ifade etti.

Şehitlerin ailelerine ve yakınlarına sabırlar dileyen Göktaş, "Onların emanetine her anlamda sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Onları maddi manevi himaye etmek bizim görevimizdir. Bu anlamda onların aziz hatırasına dil uzatanların hadlerini bildirmeyi de vazife biliyoruz." diye konuştu.

"Türkiye önümüzdeki yüzyılda tarih yazacak"

Göktaş, kamuya atanacak devlet korumasındaki gençler için bugünün çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Mutlu, gururlu ve çok heyecanlı olduklarını dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"İnsan hayatındaki önemli gelişim evrelerinden biri iş hayatına başlamaktır. Artık bir çalışan olarak üretecek, yaptığınız işlerin sonucunu görecek, karşılığını alacak ve hayattaki en önemli başarı hislerinden birisi olan kendini gerçekleştirmenin gururunu yaşayacaksınız. Bu yüzden bugün, sizler için hayatınızda hep hatırlayacağınız önemli bir gün olacak inşallah. Cumhurbaşkanımız sık sık vurgular, bizim toplumumuzun en büyük değeri ve gücü, nitelikli insan kaynağımızdır. Türkiye önümüzdeki yüzyılda tarih yazacak. Bu da sizin gibi gençlerin emekleriyle olacak. Bugün sizler birer çalışma arkadaşı olarak aslında gücümüze güç katacaksınız."

İş ve meslek danışmanlarıyla, gençleri iş hayatına hazırlayıp, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle onlara yol gösterdiklerine işaret eden Göktaş, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR işbirliğinde 2020'de İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimlerini başlattıklarını, bu kapsamda bugüne kadar 8 bin 40 çocuğa kariyer planlamasına ilişkin eğitimler verdiklerini anlattı.

Göktaş, bu yıl devlet korumasından faydalanan çocukların 319'unun üniversiteye yerleştiğini belirtti.

Korunma ve bakım hizmetlerinden faydalanan çocuklardan 5 bin 517'sinin en az bir spor branşıyla ilgilendiğini bildiren Göktaş, şu an 20 milli olmak üzere 1557 lisanslı ve 3 bin 960 lisanssız sporcu olduğunu, 2 bin 670 çocuğun çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunurken, 582 çocuğun müzikal yeteneklerini çaldıkları enstrümanla icra ettiğini söyledi.

"Sizler bize emanettiniz"

Bakan Göktaş, devlet korumasından yararlanan gençler için önemli başlıklardan birinin de istihdam olduğunu belirterek, "1988 yılından 2002 yılına kadar 21 bin 302 hak sahibi gencimiz istihdam edilirken 2003-2023 yılları arasında 40 bin 178 gencimizi kamuya yerleştirdik.

Bugüne kadar toplamda 61 bin 480 gencimizi kamuya yerleştirdik. İstihdam hakkı olan çocuklarımız için başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardık ve kura yöntemiyle yerleştirme usulünü getirdik. Yılda 1 kez yapılan yerleştirme işlemini artık yılda 3 kez yapıyoruz." bilgisini verdi.

Özel sektörde gençlerin istihdamını artırmak adına, işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi gibi SGK primlerinin tamamını işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devlet olarak karşıladıklarını anlatan Göktaş, Özel Sektör İstihdam Teşviki uygulamasıyla bugüne kadar 10 bin 313 gencin özel sektörde istihdamını desteklediklerini dile getirdi.

Gençlere, "Hayatın her aşamasında sizlerin yanınızda olduğumuzu unutmayın." diyen Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Atama işleminden sonra görevinize başlamadan önce İş Hayatına Uyum Seminerlerimize katılacaksınız. 2023'te bu seminere 1029 arkadaşımız katıldı. Eğitim hayatınız sonrasında iş hayatına atılmanızda da desteğimiz devam edecek.

Bugün devlet korumasından yararlanmış 1044 gencimizden tercih yapan 851'inin atamasını gerçekleştiriyoruz. Artık birer kamu görevlisi olarak atanacağınız kurumlarınızın ve görev yerlerinizin hepinize hayırlı olmasını diliyorum.

Sizler bize emanettiniz ve artık mesai arkadaşımız olarak aramızdasınız. Şimdi size emanet hizmetler var. Artık siz de sorumluluk sahibi olarak aramızdasınız. Size emanet edilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğinizden en ufak bir şüphem yok. Çalışkanlığınız ve dürüstlüğünüzle her biriniz inşallah aldığınız emaneti en güzel şekilde temsil edeceksiniz."

Programda, devlet korumasında yetişmiş, milli muharip uçak KAAN'ın projesinde yer alan Moda Tekstil ve Tasarım Bölümü mezunu Yusuf Akgün'ün "Benim Hikayem" adlı kısa filmi gösterildi. Daha sonra Akgün ile devlet korumasında yetişen diş hekimi Gülay Tokatlıoğlu duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarına atanması için butona bastı. Atamanın ardından ismini listede gören bazı gençler duygusal anlar yaşadı.

Atanan gençler, Bakan Göktaş ve protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.