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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladığı toplantısında günlük kiralık evlerle ilgili yeni bir düzenleme yapıldığının bilgisini paylaştı.

ELDE EDİLEN GELİRE VERGİ

Bakan Ersoy konuşmasında, "Bu tarz kiralama yapanlara belgelendirme zorunluğu getirilecek, konaklayan kişileri düzenli olarak bildirilmeleri istenecek. Buradan elde edilen gelire de belli oranlarda vergi uygulanacak" diyerek yeni bir verginin daha gündeme geleceğinin mesajını verdi.

MEVZUATLARA UYGUN BELGELENDİRME

"Mevzuatları şekillendiriyoruz, hepsi kayıtlı ekonomi haline getirilecek, günü birlik evlere karşı değiliz, sadece dünyada olduğu gibi belli bir belgelendirme ile mevzuatlara uygun şekilde yapılması taraftarıyız” diyen Ersoy, “Bu da bir turizm şeklidir, çok talebi var" ifadelerini kullandı.

MYNET