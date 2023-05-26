Tarım ve Orman Bakanlığı, 34 milyon 801 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "34 milyon 801 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesine yer verildi.

"ÇİFTÇİLERİMİZE, ÜRECİLERİMİZE HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Resmi internet sitesindeki haberde ödemelerle ilgili detaylar yer verildi. Paylaşılan haberdeki açıklama şu şekilde;

"Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destek ödemeleri kapsamında 34 milyon 801 bin 581 TL'lik destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak.

Kırsal Kalkınma Yatırımları desteği kapsamında

19 milyon 460 bin 413 TL,

Hububat Baklagil – Dane Mısır desteği kapsamında

9 milyon 377 bin 810 TL,

Sertifikalı Fidan Üretim desteği kapsamında

2 milyon 326 bin 954 TL,

Hayvan Gen Kaynakları desteği kapsamında

2 milyon 36 bin TL,

Mazot ve Gübre desteği kapsamında

924 bin 551 TL,

Yem Bitkileri desteği kapsamında

676 bin 123 TL.

Toplamda 6 kalemde 34 milyon 801 bin 851 TL ödeme bugünden itibaren hesaplara yatırılacak.

Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

HABER7