Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat, "Tarihin en yüksek aylık cari işlemler fazlası 5,5 milyar dolar ile ağustos ayında başarıldı. 2025 yıllıklandırılmış, cari işlemler açığı, ağustos sonunda 18,3 milyar dolara geriledi.(Temmuzda 18,8 milyar dolardı.) Eylül ayında da aylık 1 milyar dolar civarında cari işlemler fazlası tahmin ediyoruz.

2025’in ilk 8 ayında (ocak-ağustos) cari işlemler dengesi açığı toplamda 15,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. OVP hedeflerine göre, 2025 yıl sonu cari işlemler açığı 22,6 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,4 gibi makul bir seviyedir. Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 oranında artarak 389 milyar dolara yükselmiştir. Böylece yılın başında hedeflenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı ağustos ayında başarılmıştır" ifadelerini kullandı.

'HİZMET İHRACATIMIZ ARTIŞINI SÜRDÜRMEKTEDİR'

Hizmet ihracatının güçlü seyrini devam ettirdiğini aktaran Bakan Bolat, "2025 yılı Ağustos ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 oranında artarak 119,9 milyar dolara ulaşmıştır. Seyahat gelirlerimiz 2025 yılı Ağustos ayında yıllıklandırılmış bazda 58,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 41,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 oranında artarak 389 milyar dolara yükselmiştir.

Küresel ölçekte zayıf talep, ticaret gerilimleri ve bölgesel çatışmalara rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımız artışını sürdürmektedir. Enflasyonla mücadelede kararlılığımızı korurken, istihdamı artırıyor, sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendiriyor ve yüksek teknolojili üretimdeki kazanımlarımızı koruyarak sürdürülebilir büyüme dinamiklerimizi daha da sağlamlaştırıyoruz.

Bu olumlu gelişmeler sayesinde cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmekte olup, Orta Vadeli Program (2026-2028) kapsamında 2025 yılında milli gelire oranla yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde bir taraftan üreticilerimizi haksız ithalat baskısına karşı korumaya devam edecek; diğer taraftan küresel ekonomideki dönüşümleri de dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretteki konumunu sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmeye yönelik politikaların uygulamasına devam edilecektir" açıklamasında bulundu.