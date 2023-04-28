Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HaberTürk'te katıldığı programda soruları yanıtladı.

Bakan Bilgin, EYT başta olmak üzere taşeron işçilerle ilgili düzenlemeye, emeklilerde oran çalışmasından asgari ücretlere, tarımsal işçilerden akademik personele değin bir dizi konularda önemli açıklamalarda bulundu.

"7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verilecek"

Emekliler hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında bahsetti. Emeklilerle ilgili çalışmaları benden istedi. 6 ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz'da hepsini kapsayan oranları düzenleme yapacağız.

Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere, en düşük emekli maaşı alanlar ile aradaki makasın kapanmaması için refah payı verilecek.'

"Kamuda toplu sözleşmelerin özel sektöre de etkisi var"

Toplu sözleşmeler hakkında nihai kararın yakın olduğunu belirten Bakan Bilgin şunları dedi:

"Şu anda kamuda 700 bini aşkın işçilerle ilgili toplu sözleşmemiz devam ediyor. Bir oransal artış yapacağız. Asgari ücretle olan işçilerin 12 bin veya 12 bin 500'e çekilmesi. Onların talep ettiği bir rakam var onların üzerinde. Toplu sözleşmeleri Kamu İşveren Sendikaları yapıyor.

Ben orada devletin temsilcisiyim. Bugün veya yarın bir araya gelecekler. Biz nihai kararı sendikalarımızla oturup çıkartacağız. Kamuda çalışanlarımızın alacağı ücret seviyeleri fevkalade önemli. Kamu sektörü emekçileri özel sektöre de öncülük ediyorlar.

Kamu çalışanları yani memurlar bundan olumsuz etkilenmiyor. Biz refah payıyla birlikte yüzde 30 kamu çalışanlarına zam yaptık. Şimdi Temmuz'da onların zamları var. Bunu yeniden refah payıyla birlikte ele alacağız. Memurların çalışmaları başka, sosyal şartları başka. Memurların günlük ücretlerine yansıyan çeşitli kalemler var"

"EYT ile deprem bölgesinden müracaat edenlere öncelik veriyoruz"

Deprem bölgesinde EYT'lilerin maaşlarını aldığını belirten Bilgin şunları dedi:

"EYT ile deprem bölgesinden müracaat edenlere öncelik veriyoruz demiştik. Onların tamamı maaşlarını almıştır. Deprem bölgesindekiler için gerekli uygulamalar yapıldı. EYT kapsamında müracaat edenlerin yaklaşık 1 milyonu maaşlarını almaya başladı.

Alamayanların da hiçbir kaybı yok. Müracaat sırasına göre, hak etme günlerine göre; yani prim gün sayılarını doldurma günlerine göre her gün işlem yapılıyor. Ayrıca bu işlemlerin hızlandırılması için de, eskiden ayda yaklaşık 30 bin kişinin emeklilik işlemleri yapılıyordu. Biz bu rakamı 130 bine çıkardık. SGK personelimiz büyük bir hazırlık yaptı bu konuda. Aylıkları gecikenler ise endişe etmesinler çünkü zaten birikmiş olarak alacaklar"

"Burada bir mağduriyet yok"

1999 sonrasıda işe girenler için bir mağduriyet olmadığını belirten Bilgin şöyle konuştu:

"Orada bir hak kaybı yok 8 Eylül 1999 tarihinde kanun çıkıyor ve geriye doğru işliyor. Diğerleri zaten yeni kanuna göre girmişler işe. Onlar için bir mağduriyet yok. Bilinen bir kanunla, emekliliğin tarihi ve şartları belli olan bir kanunla işe başlıyorsunuz. Burada bir mağduriyet yok.

EYT’lilerde ilk baktığımız nokta toplam sayı kaç kişi ve ortalama yaş kaç? Bizim bu reformu yaptığımız zamanda oradaki yaş ortalaması 49,9’du. Yani EYT’liler ortalama 50 yaşına geldiler. Çalışanlar için 50 yaş da genç tabii ki, inşalar 65 yaşına kadar çalışabilir. Ama 50 yaş 30’lu yaşlarda emekli olmanın emeklilik sistemine getirdiği yükü, aktüriyel dengeyi etkiyi ortadan kaldırabilecek bir şey.

EYT reformundan önce normalde alt sınır olarak 2-3 çalışana bir emekli düşüyordu. Bu sayı EYT düzenlemesiyle 2’nin altına, 1,9’a düşecek. Burada emeklilik sisteminin sürdürülebilmesinde bir sorun ortaya çıkıyor. Bu sorun Türkiye’de istihdam yaratarak, genç işsizliği ve işsizlik oranlarını azaltarak aşılır."

"Meclis açılır açılmaz çözeceğiz"

Taşeron işçiler sorunu meclisin açılması ile çözüleceğini aktaran Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Her konuyu bir dosya olarak görüyoruz. Dosyalarımızı kapata kapata ilerliyoruz. Dosyalarımızın birisi de taşeron işçilerdi. Bu konu hakkında da çalışmamızı tamamladık ama deprem oldu, meclis çalışmalarına ara verdi. Dolayısıyla biz en son oturuma sadece geçici işçileri yetiştirebildik. Öbür dosya elimizde kaldı. Taşeron işçiler konusunu ben zaten birçok yerde konuşmuştum. Bu konu hakkında söz verdim. Önümüzde duruyor. Bunu meclis açılır açılmaz çözeceğiz"

“Küçük işletmelerde belli bir ölçeğin altında olanların prim günü sayısını düşüreceğiz"

Küçük işletmelerde prim günlerinin düşeceğini söyleyen Bilgin, şunları söyledi:

"Bizim tamamlayıp ama uygulamaya koyamadığımız bir çalışmamız da; malum bu işlemler meclis tarafından yürütülüyor. Meclis de ilk olarak depremden dolayı daha sonrasında da seçimlerden dolayı erken çalışmalarını durdurdu.

Burada şu müjdeyi verelim; meclis açıldığı zaman çözülecek dosyalarımızdan birisi küçük işletmelerin yani esnafın küçük tüccarın prim günü sayılarının yüksekliği. Yani yanında 5 kişi çalıştığı bir berber gibi işletmeleri büyük bir işletmenin sahibiymiş gibi değerlendirmek yanlış. Biz bu küçük işletmelerde belli bir ölçeğin altında olanları, yanında 5 kişi veya daha az çalıştıranları ayrı bir kategoride ele alarak prim günü sayılarını emekçilerle aynı sayıya getirmeye yönelik çalışmamızı yaptık."

Tarım alanında sosyal sigortası olmayan kimseyi bırakmak istemediklerini belirten Bilgin, "Tarım ve Orman bakanımızla bir anlaşma yaparak, tarım alanında başta çobanlar olmak üzere onların sigortalanmasını sağladık. Bunu yaygınlaştıracağız, sosyal sigortası olmayan hiç kimseyi bırakmayacak bir çalışmamız var. buna çobanlarla başladık ve yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

Ensonhaber