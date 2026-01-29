Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber canlı yayınında Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

Bakan Bayraktar, birçok konuya dair canlı yayında önemli değerlendirmeler yaptı.

Bakan Bayraktar'a ayrıca şubat ayında doğalgaz ve elektriğe zam olup olmayacağı da soruldu.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE ZAM YOK

"Doğalgaza zam gelecek mi?" sorusuna Bakan Bayraktar, "Destek programımız devam ediyor. 400 milyar liralık destek devam ediyor. Doğalgaza ve elektriğe şubatta zam yok. Türkiye’nin 2026 enflasyon hedefi yüzde 20’lerin altında bir hedef. Biz bu hedefi şaşırtmadan, hedefe uygun şekilde fiyat düzenlemesi yapabiliriz. Ancak şu anda şubat ayı için böyle bir planlamamız yok." dedi.

Bakan Bayraktar'ın konuşmasından bazı öne çıkan satır başları ise şöyle;

"DESTEK PROGRAMIMIZ DEVAM EDİYOR"

"Bütün konular burada toplanıyor. Hedefimiz vatandaşımıza kesintisiz bir şekilde elektriği, doğalgazı sunmak. Destek programımız devam ediyor.

Yine bu sene elektrikte ve doğalgazda 2026 yılı bütçesi için Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bütçeye koyduğu rakam yaklaşık 400 milyar lira. Hem elektrik hem de doğalgazda toplam rakam. Dolasıyla bu destekler devam ediyor.

"DAHA VERİMLİ BİR DESTEK PROGRAMI HAZIRLADIK"

Bundan 2,5 yıl önce bahsettiğim konulardan biri bu desteklerin doğru gelir grubundaki, doğru tüketim grubundaki vatandaşlara yansıtılması noktasında biz daha verimli bir destek programı uygulamak istiyoruz demiştim. Bunun için adımları attık. Bunun 2026 yılında doğalgaz için uygulamayı da hedefliyoruz."

SOMALİ VE PAKİSTAN’DA SONDAJ FAALİYETLERİ

Türkiye’nin denizlerdeki enerji faaliyetlerinin küresel ölçekte genişlediğini belirten Bayraktar, Somali’de ikinci faza geçildiğini açıkladı.

2024’te tamamlanan sismik çalışmaların ardından 2026’da üç farklı deniz sahasında sondaj yapılacağını, ilk sondajın nisan ayında başlayacağını duyurdu.

Yeni sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım’ın filoya katıldığını belirten Bayraktar, Pakistan’da da sığ sularda sismik çalışmaların başlayacağını söyledi.

KARADENİZ’DE YENİ KUYULAR, 8 MİLYON HANEYE GAZ

Karadeniz’de doğalgaz üretiminin artırılacağını belirten Bayraktar, 2026’da 6 yeni derin deniz sondajı planlandığını açıkladı.

Bayraktar, Osman Gazi yüzer üretim platformunun devreye alınmasıyla toplam üretimin 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşacağını söyledi.

"TÜRKİYE’NİN 70 YILLIK NÜKLEER HEDEFİ GERÇEK OLUYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu’da gelinen son noktaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Birinci reaktörde inşaat çalışmalarının yüzde 99 seviyesine ulaştığını belirten Bayraktar, mekanik kurulum ve test süreçlerinde ise yüzde 60’lık ilerleme sağlandığını söyledi.

2026 yılının Akkuyu için kritik bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Bayraktar, bu yılın test ve devreye alma süreciyle geçeceğini ifade ederek, “Hedefimiz 2026’nın sonunda ilk elektriği üretmek ve Türkiye’nin yaklaşık 70 yıldır hayalini kurduğu nükleer enerjiye kavuşmasını sağlamak.” dedi.

SİNOP VE TRAKYA İÇİN NÜKLEER MASA KURULDU

Bakan Bayraktar, Akkuyu’nun ardından yeni nükleer santral projeleri için de temasların sürdüğünü açıkladı.

Sinop ve Trakya’da kurulması planlanan santraller kapsamında Güney Kore, Çin ve Kanada ile görüşmeler yapıldığını aktaran Bayraktar, en rekabetçi şartları sunan ve yerli katkı oranı yüksek projelerin tercih edileceğini söyledi.