Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı ve fırtınadan dolayı çığ düşmesi riskine karşı Van-Bahçesaray karayolu Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Aralık 2024 günü ulaşıma kapatıldı. Kar yağışının durması, tipinin hafiflemesiyle Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, irili ufaklı 10 çığın düştüğü bölgede 5 iş makinesi ve 15 personelle yol açma çalışmalarına başladı. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceye düştüğü bölgede sürdürülen çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA