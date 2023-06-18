Sabah saatlerinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana gelen kazada, bisikletle işe gitmekte olan hemşire Ayser Büyükyıldız’a (36) plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyonet çarpmış ve hemşire kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Büyükyıldız için görev yaptığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde tören düzenlendi. Büyükyıldız'ın Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildiğinde ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Van Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve hastane çalışanlarının katıldığı tören, yapılan duanın ardından son buldu. Hemşire Büyükyıldız'ın cenazesi, defnedilmek üzere uçakla Yalova'ya gönderildi. İHA