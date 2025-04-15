Kartlı alışverişlerin yaygın olmasına rağmen, Kurban Bayramı öncesi özellikle kurbanlık alımları için vatandaşların nakit ihtiyacında artış gözlemlendi. 6 Haziran'da başlayacak bayram öncesi dönemde bankacılık sektöründe nakit teminini kolaylaştırmak adına ATM işlem limitleri yeniden düzenlendi. İş Bankası, DenizBank ve Akbank gibi önde gelen özel bankalar, bu kapsamda limitlerini yukarı yönlü güncelledi.

YENİ LİMİTLER DEVREDE

İş Bankası, uzun süredir 10 bin TL olarak uyguladığı günlük ücretsiz para çekme limitini 20 bin TL'ye çıkardı. Banka, tüm müşterilerinin kartlı ya da kartsız yöntemlerle 20 bin TL'ye kadar ücretsiz, 20-30 bin TL arası çekimlerde ise ücretli işlem gerçekleştirebileceğini duyurdu. DenizBank da daha önce 7.500 TL olan ücretsiz günlük limitini 10 bin TL'ye yükseltti. Benzer şekilde Akbank, Garanti BBVA, ING Bank, Yapı Kredi ve Enpara gibi bankalar da günlük 10 bin TL'ye kadar ücretsiz para çekme imkanı sunmaya başladı. Fibabanka ise bu limiti 15 bin TL olarak belirledi.

LİMİT AŞILINCA...

Yeni limitlere rağmen vatandaşlar, yüksek tutarda nakit ihtiyaçlarında komisyonlarla karşı karşıya kalıyor. Belirlenen limitin üzerindeki işlemler için uygulanan ücretler, özellikle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde eleştirilere yol açıyor.

KAMU BANKALARINDA DA GÜNCELLEME BEKLENİYOR

VakıfBank, özel bankalara benzer şekilde günlük 20 bin TL'lik ücretsiz çekim hakkı sunuyor. Ancak Ziraat Bankası ve Halkbank'ta bu rakam halen 10 bin TL seviyesinde bulunuyor. Özel bankaların limit artışlarının ardından, kamu bankalarının da yakın zamanda benzer bir düzenlemeye gideceği öngörülüyor.

BANKA BANKA GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTLERİ

ATM'lerden yapılacak günlük ücretsiz para çekme işlemleri için bankalar tarafından belirlenen limitler şu şekilde:

Türkiye İş Bankası: 20.000 TL

VakıfBank: 20.000 TL

Fibabanka: 15.000 TL

Akbank: 10.000 TL

DenizBank: 10.000 TL

Ziraat Bankası: 10.000 TL

Halkbank: 10.000 TL

Garanti BBVA: 10.000 TL