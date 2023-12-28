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Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın bir parçası olarak, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu (BESYO) tarafından ödüllü atletizm yarışması düzenlendi. Dereceye giren öğrenciler, 3 - 4 Ocak 2024 tarihlerinde Van EXPO Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan DAKAF'24 kapsamında ödüllerini alacaklar.

YYÜ Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu, öğrencileri sporla buluşturmak ve başarılarını ödüllendirmek amacıyla atletizm yarışması düzenledi. Yarışmaya katılan öğrenciler arasından dereceye girenler, ödüllerini 3 - 4 Ocak tarihlerinde Van EXPO Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek program kapsamında alacak.

YYÜ BESYO tarafından düzenlenen ödüllü atletizm yarışması, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na renk katacak bir etkinlik oldu.