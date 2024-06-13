Atipik otizm, klasik otizm tanı ölçütlerini tam olarak karşılamayan, ancak otizm spektrum bozukluğuna benzer özellikleri olan kişilerde görülen bir teşhistir.

Atipik otizmde, sosyal iletişim ve etkileşimde bozukluklar, sınırlı ve yineleyici davranışlar ve ilgi alanları görülür, ancak bunlar klasik otizm kadar belirgin değildir.

Atipik otizm tanısı genellikle okul çağında veya ergenlik döneminde konulur, çünkü bazı belirtiler daha geç ortaya çıkabilir.

Atipik otizmde zeka düzeyi normal veya normalin üzerinde olabilir, ancak sosyal ve iletişim becerileri etkilenmiştir.

Tedavi ve eğitim yaklaşımları, klasik otizmle benzerlik gösterir ve erken müdahale oldukça önemlidir.

Atipik otizm, kişiden kişiye değişen farklı semptom ve şiddet derecelerinde görülebilir.

Özetle, atipik otizm, otizm spektrum bozukluğunun daha hafif bir formu olarak değerlendirilebilir ve önemli işlevsel bozukluklara neden olabilir. Erken tanı ve uygun tedavi oldukça önemlidir.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi