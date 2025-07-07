Van Atatürk Lisesi Mezunları Derneği tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Mezunlar Buluşması, renkli görüntülere sahne oldu. Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen ve farklı dönemlerde mezun olanların yer aldığı buluşmada duygusal anlar yaşandı. Farklı kuşaklardan mezunların katıldığı etkinlikte, eski hatıralar tazelendi, yeni bağlar kuruldu ve okulun geleceği için önemli mesajlar verildi.

Etkinlikte konuşan Van Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Hakan Durğun, derneğin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini paylaştı. Mezun akademi çalışmaları, burs programları ve okulun akademik başarısının desteklenmesi gibi projelerden bahseden Durğun, "Amacımız, Van Atatürk Lisesinin ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir miras bırakmaktır" dedi.

Van’ın değerli isimlerinden Dr. Süheyla Dabbağoğlu ise eski günleri yâd ederek, okulun kendisi için taşıdığı anlamı anlattı. Dabbağoğlu, "Bu koridorlarda yaşadığımız her an, bugünkü kimliğimizin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Müzik Konservatuvarı tarafından verilen konserin ardından 80’li yılların domatesli ekmeği ve limonatası ikram edilerek tatlı bir nostalji yaşatıldı.

Etkinlik resim atölyesinin gezilmesi ile sona erdi.