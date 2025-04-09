MEB'den yapılan açıklamada, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmesine ilişkin başvuru kılavuzunun 5 Şubat'ta yayımlandığı hatırlatıldı.

Müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin ve öğretmen olarak atanacak adayların 12-17 Şubat'ta elektronik ortamda yaptığı başvuruların sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "Ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 27 Haziran'dan, yöneticilerin ise 11 Temmuz'dan itibaren yapılacak." bilgisi verildi.