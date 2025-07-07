Sağdıçlığını iş adamı Haşim İnan’ın yaptığı düğün renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 1 ton etin tüketildiği düğünde, iki günde yaklaşık 8 bin kişiye yemek ikramında bulunuldu. 5 bin kişinin katıldığı düğünde; aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri, iş adamları, eş, dost ve akrabalar yer aldı. Takı töreninin 4 saat sürdüğü düğünde damada 7 buçuk milyon TL, geline ise 1 buçuk kilo altın takıldı.

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Düğünde bir açıklamada bulunan toy büyüğü Haşim İnan, "Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan bütün eş, dost ve akrabalarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Güzel bir düğün oldu.

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Misafirlerimizi iyi ağırladık. 7 milyon 500 bin TL geldi. Aile daha önce İzmir ve Mersin’de yaşadığı için bu iki şehrin yanı sıra birçok ilden katılım oldu. 5 binin üzerinde kişinin katıldığını tahmin ediyorum. Gelin ve damada bir ömür mutluluklar diliyorum" dedi.

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Kaynak: İHA