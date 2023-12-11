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Asgari ücrette zam pazarlığı bugün başlıyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücretle ilgili ilk toplantısını bugün yapacak.

Asgari ücret doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

İŞÇİ VE İŞVEREN VERGİ İNDİRİMİNDE MUTABIK

İşçi ve işveren tarafı asgari ücrette vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

2023 YILI BAŞINDA 8 BİN 506 LİRAYDI

Bu yılının ocak-haziran döneminde net 8 bin 506 lira olarak uygulanan asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti.

ASGARİ ÜCRETTE SON 10 YILDAKİ DEĞİŞİM

Asgari ücrette son 10 yıldaki değişim, şöyle oldu:

Yıllar / Net (TL) / Brüt (TL) / İşverene Maliyet (TL)

2014 (1 Ocak-30 Haziran): 846 / 1.071 / 1.247,72

2014 (1 Temmuz-31 Aralık): 891,03 / 1.134 / 1.332,45

2015 (1 Ocak-30 Haziran): 949,07 / 1.201,50 / 1.411,76

2015 (1 Temmuz-31 Aralık): 1.000,54 / 1.273,50 / 1.496,36

2016: 1.300,99 / 1.647 / 1.935,23

2017: 1.404,06 / 1.777,50 / 2.088,56

2018: 1.603,12 / 2.029,50 / 2.384,66

2019: 2.020,90 / 2.558,40 / 3.006,12

2020: 2.324,71 / 2.943 / 3.458,03

2021: 2.825,90 / 3.577,50 / 4.203,56

2022 (1 Ocak-30 Haziran): 4.253,40 / 5.004 / 5.879,70

2022 (1 Temmuz-31 Aralık): 5.500,35 / 6.471 / 7.603,43

2023 (1 Ocak-30 Haziran): 8.506,80 / 10.008 / 11.759,40

2023 (1 Temmuz-31 Aralık): 11,402,32 / 13.414,50 / 15.762,04