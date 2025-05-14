Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmamasına ilişkin soru üzerine henüz çok erken olduğunu, zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını söyledi.

"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’nün uzlaşmayla tamamlanacağına inanıyorum"

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’ne ilişkin de konuşan Işıkhan, "İki taraf da yoğun bir şekilde çalışıyor. Yavaş yavaş sürecin sonuna doğru geliyoruz. İşveren kesimi teklifini yapacak, işçi kesimi de bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Ağustosta da biliyorsunuz kamu kesiminin toplu sözleşme dönemi geliyor. Kısa sürede inşallah bunu tamamlayacağız. Biz burada koordinatör kısmındayız.

Hem işveren sendikalarıyla hem de işçilerle birlikte çalışarak süreci başarıyla tamamlayacağız. Şu anda müzakereler devam ettiği için ücret noktasına henüz gelinmedi. O aşamaya gelindiği zaman teklifler yapılacak. Sonrasında uzlaşmayla, başarıyla kamu dengesini ve disiplinini gözeterek, kamu işçilerimize gerekli desteği vererek bu süreci tamamlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.