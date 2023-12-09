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Hem işçiler hem de işverenleri yakından ilgilendiren Ocak zammı süreci hafta başı itibarıyla resmen başlıyor. Asgari ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret rakamını belirlemek üzere masa başına geliyor. Bu yıl tek zam yapılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından dile getirilen en düşük maaş için ipuçları gelmeye başladı.

Peki Brüt-net asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte ilk kez duyacağınız o tarih ve son dakika haberinin detayları…

MİLYONLARIN GÖZÜ İLK TOPLANTIDA

Ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. 15 üyeden oluşan komisyon ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. Yol haritası belirlenecek. İkinci toplantı işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te olacak. Üçüncü toplantı ise işveren tarafı olan TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.

"VERİLERİN PAYLAŞILACAĞI BİR TOPLANTI OLACAKTIR"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin TRT haber’e yaptığı değerlendirmesinde ilk toplantının içeriğine ilişkin, “Genellikle bundan sonraki çalışma takviminin belirleneceği bir toplantı oluyor. Tarafların geçinme endersleri, ekonomik sosyal durum, ücretlerin genel seviyesi gibi bir takım verileri belki de paylaşacağı bir toplantı olacaktır. Bu toplantıdan bir rakam çok beklemiyoruz. Rakamların sonraki toplantılarda dile getirilme ihtimalini değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

DİĞER ÜCRETLER ÜZERİNDE DE ETKİLİ OLACAK

Asgari ücret belirlenirken, enflasyon, geçinme endeksleri ve genel ücretler seviyesi dikkate alınacak. Temmuz ayında yapılan ara zamda yüzde 34 artış yapılan net asgari ücret net 11 bin 402 lira, brüt asgari ücret 13 bin 414 lira olmuştu. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı, birçok vatandaşın gelirini, ödemesini, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği gibi kalemlerini de etkileyecek.

3 KRİTER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK

Yeni asgari ücret belirlenirken 3 kriter dikkate alınacak. Çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları tarafından dile getirilirken, bunun yanında ekonomiye ve istihdam koşullarına zarar vermeden sürecin uzlaşı içinde tamamlanması hedefleniyor.

Asgari ücretin tespiti konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve MAliye Bakanlığı birlikte ortak bir çalışma gerçekleştiriyor. Böylece yeni ücretin diğer ekonomik aktörlere yansıması konusunda koordineli bir iş birliğinin sağlanması amaçlanıyor.

ZAMDA İKİ VERİ ÖNE ÇIKTI

Sabah’ın aktardığı bilgiye göre ise, asgari ücret Ocak 2024 rakamı tespitinde OVP ile uyumlu 6 aylık enflasyon tahmini ve Ocak memur zammı öne çıkacak. Bu kapsamda Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken, 6 aylık enflasyon tahmini yaklaşık yüzde 38 oldu. Bankanın yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahmini ve yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre ise memur zammı yaklaşık yüzde 50 oranında olacak.

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

2024 yılında uygulanacak asgari ücret 6 aylık enflasyon rakamlarının altında olmayacak. Burada alt sınır yüzde 38 olarak dikkat çekiyor. Yani pazarlığın başlayacağı rakam net 15.750 TL olarak öne çıkıyor. Maaş zamları için önemli bir referans değer olan memur zammına göre yapılan hesapta asgari ücret için 17.100 TL rakamı ortaya çıktı. Her iki rakamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında belirleyici etmenler olarak yer alacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmeleri Aralık ayı boyunca devam edecek. Son toplantı Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararları oy çokluğuyla alacak. Son toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan masadaki rakamları önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile değerlendirecek. Ardından uzlaşılan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sulunacak.

Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık 2023'ten önce duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor.