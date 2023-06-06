Yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Vedat Bilgin’in yerine Vedat Işıkhan göreve getirildi. Bakan Işıkhan devir teslim töreninde, “Tüm kesimleri istihdamını artırmak, gelir seviyesini korumak ve artırma için gereken ne varsa yapacağız" diyerek ilk mesajını verdi. Açıklamanın ardından Bakan Işıkhan'ın ilk adımının asgari ücret zammı olacağı ifade edilirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için geri sayım başladı. İşte yeni asgari ücret için masadaki rakamlar ve son dakika haberinin detayları…

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR

Sabah’tan Faruk Erdem’in haberine göre, yılın ikinci yarısı için belirlenecek asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor. Bakanlıktaki devir teslim töreni bugün gerçekleştirilirken, Işıkhan'ın ilk yapacağı işlerden birisinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağırması olacağı belirtiliyor. Böylece milyonları ilgilendiren asgari ücret zammı ilgili süreç de başlamış olacak.

1 TEMMUZ İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Sadece asgari ücretlileri değil işsizlik maaşı, iş göremezlik ödeneği ve staj parası gibi ödemeleri de etkileyen asgari ücret değiştiğinde birçok ödeme ve aylık da değişecek. Asgari ücrete ara zam için kararı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Yeni ücret 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek.

ENFLASYON RAKAMLARI ÖNEMLİ KISTAS OLACAK

Asgari ücret belirlenirken enflasyon etkili oluyor. Ancak işçi ve işveren temsilcileri sadece enflasyona değil geçim endeksine, piyasa koşullarına ve işverenler açısından rekabet şartlarına da bakıyor. Ancak en etkili veri enflasyon oluyor.

Burada 6 aylık enflasyon verisi önem kazanıyor. Ancak ilk toplantıda en net veri olan 5 aylık enflasyon rakamının birinci etapta refah payı hariç masada olması bekleniyor.

Yine kamu işçilerine yapılacak toplu sözleşme zammı da etkili olacak kararlar arasında. Burada yüzde 40-45 gibi bir ilk 6 aylık artış oranı konuşuluyor. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre ise 6 aylık enflasyonun yüzde 20 bandında gelmesi refah payı ile bu oranın yüzde 30-40 oranına yükseltilmesi söz konusu. Ara zamda dikkate alınacak ilk 6 aylık enflasyon verisi 3 Temmuz’da belli olacak.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, bu tahmine göre halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek. Geçen yıl Temmuz'daki gibi yüzde 30'luk bir ara zam yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 58 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir zam ise net asgari ücreti 11 bin 484 liraya taşıyacak. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek.

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