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Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci kez bir araya geldi.

TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA: RAKAM KONUŞULMADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı tamamlandı. Türk-İş Başkanı Ramazan Ağar, toplantıda bir rakam konuşulmadığını söyledi.

Asgari ücreti belirlemek için tarafların mesaisi sürüyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık yaptı.

Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve Karayollarında çalışan bir taşeron işçinin de yer aldığı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.

''GÖRÜŞMELER SÜRECEK''

İşçi heyetine başkanlık eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası rakam telaffuz etmezken görüşmelerin süreceğini belirtti.

Ağar, açıklamasında şunları kaydetti;

Geçim şartları belli, asgari ücretle çalışan insanların geçinemediği belli. Ev kirası, elektrik, su, doğal gaz ücretlerini ödeyemediklerini biliyorum. Büyükşehirlerde 10 bin liranın altında ev bulunmuyor. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu insanların alım gücünü düşünerek markette nasıl alışveriş yapacak, haftada bir defa çocukları ile birlikte bir restauranta gidebilecek mi? Bunların pek mümkün olmadığı görülüyor. Üçlü mutabakatla bu sorunu aşabiliriz diye düşünüyoruz. Henüz ortada bir rakam yok. Bunu detaylı bir şekilde görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içinde düşünüyoruz. Asgari ücretin anlamı en az ücret demektir.

Üçüncü toplantının günü belli değil. Hükümet kendi arasında görüşerek bize bilgi verecekler. Asgari ücretin insanlarımızı mutlu edecek şekilde sonuçlanmasını diliyoruz.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

İKİNCİ TOPLANTIDA MASADA YER ALACAK KONULAR

Komisyonun ikinci toplantısında ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyor. Değerlendirilen veriler çerçevesinde toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

KOMİSYONDA KİMLER YER ALACAK?

Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde ise Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. Öte yandan ilk toplantıda yer alan asgari ücretli 4 çalışan işçi bu toplantıda yer aldı.

ASGARİ ÜCRETTE OLASI SENARYOLAR

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.