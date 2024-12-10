Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret çalışmaları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret hakkında konuştu.

"SONUÇLARINI GÖRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda. Şu anda müzakere süreci var, kamu işçi kesimi ve işletmeler arasında bir denge mutlaka bulunacaktır. Küçük işletmeler, emek yoğun işletmeler, büyükler çok etkilenmiyor doğrusu küçük işletmeler etkileniyor. Bu işletmelerin ayakta kalmasını sağlayacak ama çalışanların da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetilmesini bekliyorum, sonuçlarını göreceğiz."

Enflasyona ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz finansal istikrarı güçlendirmek ve enflasyonu düşürmektir. Ekonomi politikaları dünyanın şartlarına göre güncellenir. Güncel ihtiyacımız ne ise ekonomi politikamızı ona göre güncelliyoruz. Bugün en önemli en temel meselemiz enflasyondur, fiyat istikrarını sağlamaktır. Bütüncül politikalarla enflasyonla mücadelemizi devam ettiriyoruz. Sağlam bir zeminde enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz."

GÖRÜŞMELER BUGÜN BAŞLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bugün saat 16.00'da yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, yarın resmi olarak başlayacak.

Yarından itibaren asgari ücret tespit komisyonu görüşmelere başlıyor. Hem çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek, hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğini ümit ediyorum.

NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

MASADA 4 İŞÇİ DE OLACAK

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven, bu yıl Komisyon'da asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini dile getirecek.