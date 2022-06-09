İSİG’in raporuna göre: 5 ayda 646 işçi yaşamını yitirdi!

İş Sağlığı ve İşçi Meclisi Güvenliği (İSİG), 2022 yılının ilk 5 aylık iş cinayeti raporunu yayımladı. Rapora göre, ilk 5 ayda 646 işçi, iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Bu rakamın içindeki kadın işçi sayısı ise 43.

İŞ CİNAYETLERİNİN NEDENLERİNE GÖRE DAĞILIMI

2022 yılının ilk beş ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle: “Ezilme, göçük nedeniyle 125 işçi; trafik, servis kazası nedeniyle 124 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 88 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 81 işçi; Covid-19 nedeniyle 41 işçi; İntihar nedeniyle 35 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 32 işçi; şiddet nedeniyle 28 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 26 işçi; patlama, yanma nedeniyle 24 işçi; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 11 işçi; kesilme, Kopma nedeniyle 4 işçi; diğer nedenlerden dolayı 27 işçi hayatını kaybetti.”

38 GÖÇMEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Rapora göre, 2022 yılının ilk beş ayında 38 mülteci/göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere göre dağılımı ise şöyle: “16 işçi Suriyeli; 8 işçi Afganistanlı; 4 işçi Özbekistanlı; 3 işçi İranlı; 1’er işçi Belaruslu, Endonezyalı, Rusyalı, Pakistanlı, Sırbistanlı, Türkmenistanlı ve Ukraynalı.”

İŞ CİNAYETİ EN ÇOK İSTANBUL’DA

Raporda en iş cinayetinin yaşandığı şehir 96 ölüm ile İstanbul olduğu belirtilirken, İstanbul’u ikinci sırada 27 ölüm ile Kocaeli, üçüncü sırada ise 24 ölüm ile Antalya ve Muğla takip etti.

Çaldıranhaber