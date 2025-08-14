AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas; AK Partinin kuruluşunun 24. yılı nedeniyle yazılı bir açıklamada bulundu.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, yaptığı yazılı açıklamada; “AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü yaklaşık çeyrek asırlık bir başarı hikayesidir. 14 Ağustos 2001'de ‘halka hizmet, Hakk'a hizmettir' şiarıyla kurulan AK Parti, dün olduğu gibi bugün de milletin umudu, yarının teminatıdır” dedi.

Arvas; “Türkiye siyaset tarihinde 14 Ağustos, milletimizin gönlünde filizlenen bir çınarın kök saldığı, siyaset tarihimizde bir dönüm noktası olan gündür. 24 yıl önce, milletin bağrından çıkan bir hareket, Adalet ve Kalkınma Partisi, “Hizmet siyaseti” bayrağını omuzlayarak yola çıktı. O günden bugüne, bu kutlu davanın rotası hep aynı oldu. AK Parti, vesayet zincirlerini kırarak, darbeci zihniyetin gölgesini silerek ve milli iradeyi siyasetin merkezine koyarak, yalnızca bir iktidar değil, milletin kalbindeki güven limanı olmuştur. Bugün hâlâ en güçlü parti olarak, milletin umudu, yarınların teminatı olmayı sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

AK Partinin 23 yılda büyük işler başardığını kaydeden Arvas; “AK Parti 23 yılda; Ekonomide büyüme, yatırım, ihracat ve istihdam hamleleriyle Türkiye’yi küresel bir aktör haline getirdi. Altyapıda yollar, köprüler, tüneller, şehir hastaneleri ve dev enerji projeleriyle Türkiye’yi çağın ötesine taşıdı. Sosyal politikalarda dar gelirliye, çiftçiye, esnafa ve üreticiye umut oldu. Sağlıkta, şehir hastaneleri ve yaygın sağlık hizmetleri ile vatandaşlarımız dünya standartlarında hizmete kavuştu. Eğitimde fırsat eşitliği güçlendirildi, gençlerimizin önündeki engeller kaldırıldı. Savunma sanayinde, yerli ve milli üretim kapasitesi artırılarak bağımsızlığımız pekiştirildi. Dış politika ve diplomaside, adaletin temsilcisi, mazlumların sesi oldu. Tüm bunlarla birlikte Türkiye bugün bölgesinde lider, dünyada söz sahibi, kendi kararlarını kendi iradesiyle alan güçlü bir devlet olarak yoluna devam etmektedir. Bu kazanımlar, 24 yıl önce milletimizle birlikte çıktığımız bu kutlu yürüyüşün eseridir” diye kaydetti.

Arvas, açıklamasını şu şekilde sürdürdü; “Savaşların, kriz ve kargaşanın hüküm sürdüğü coğrafyamızda Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ile ülkemizin geleceğini teminat altına almak için başlatılan “Terörsüz Türkiye Süreci”, AK Parti’nin milletimize verdiği en önemli sözlerden biridir. Bu süreç, sadece güvenlik politikalarıyla değil; kalkınma, istihdam, eğitim, sosyal adalet ve milli birlik unsurlarını kapsayan bütüncül bir yaklaşımla yürütülmektedir. Bu amaçla ülkemizin dört bir yanında toplumun tüm kesimlerini dinleyerek, yerel sorunlara çözüm üreterek ve huzuru daim kılacak politikaları sahaya taşıma gayreti vardır. Biz inanıyoruz ki; terörün olmadığı, huzurun ve kardeşliğin hâkim olduğu bir Türkiye, sadece bölgemiz için değil, içinde bulunduğumuz tüm coğrafya için de bir umut olacaktır. AK Parti, bir siyasi hareket olmanın ötesinde, milletle gönül köprüsü kurmuş, milletin davasını omuzlamış, geleceği inşa eden bir vizyon hareketidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefiyle, azimle, inançla ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bu kutlu yıl dönümünde, emeğiyle, duasıyla, alın teriyle bu davaya hizmet eden tüm dava arkadaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza ve bize her daim güç veren aziz Van halkına ve milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.”