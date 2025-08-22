Malatya'daki barajlarda kirliliğin önüne geçilmesi ve su kaynaklarının gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla 2004'te 2 bin dönüm alanda arıtma tesisi kuruldu.

Kurulu kapasitesi kış aylarında günlük 80 bin, yaz aylarında ise yaklaşık 150 bin metreküp olan tesiste, merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki evsel kanalizasyon atıkları arıtılıyor.

Atık suların arıtılarak Karakaya Barajı'na deşarj edildiği tesis sayesinde, hem çevre kirliliğini önleniyor hem de bölgedeki yaklaşık 5 bin dönüm arazinin tarımsal sulama ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Yaklaşık 800 milyon metreküp su arıtıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasara uğrayan ve onarılan tesiste, 21 yılda yaklaşık 800 milyon metreküp su arıtıldı.

Malatya Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Faik Dinçer Erkan, AA muhabirine, tesisin 21 yıldır Malatya'ya hizmet ettiğini söyledi.

Tesisin karbon, azot ve fosfor giderimini eş zamanlı yaptığını aktaran Erkan, şöyle konuştu:

"Amacımız Battalgazi ve Yeşilyurt merkez ilçelerimizin atık sularını arıtmaktır. Yıllık ortalama 40-50 milyon metreküp arasında bir atık suyu arıtarak Karakaya Barajı'na deşarj etmekteyiz. Hem baraj ekosistemini hem de çevreyi atık sulardan korumaktayız. Son 21 yılda yaklaşık 800 milyon metreküp su arıtılmıştır. Bölge anlamında da kapasitesi yüksek tesislerden bir tanesidir. Tesisimiz enerjisini şebekeden almakta olup kurmuş olduğumuz güneş enerji santralleriyle iç tüketimini gerçekleştirmektedir. Sıfır atık bir tesis olma yolunda ilerliyoruz. Başvurusunu yaptığımız güneş enerji santralleri projelerimiz var."

"5 bin dönüm alanda tarımsal sulama potansiyeli var"

Erkan, tesise merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinden atık su taşındığını ve arıtıldığını belirtti.

Kentin doğu ve batı bölgelerindeki kolektörlerle atık suların tesise taşındığını anlatan Erkan, şunları kaydetti:

"Tesisin 1 milyon nüfusa eş değer kapasitesi var. Tesisimizde yaz kış farklılık göstermekle beraber kışın günde 150 bine yaklaşık metreküp, yazın ise 80 bin metreküp arasında değişmektedir. Ayda 3 milyon 600 metreküp, yılda ise 50 milyon metreküp su arıtımını gerçekleştiriyoruz. Tesisin kapasitesi günlük 135 bin metreküp suyu tam kapasite arıtacak şekilde. Boran ve Toygar mahallelerinde yaklaşık 5 bin dönüm alanda tarımsal sulama potansiyeli ve yaklaşık 350 çiftçinin sulamasının da kullanılması gündemde. Tesisimizde elektrik tüketimimiz yüksek seviyede, güneş enerji santrallerini devreye aldık. Tesisin yıllık yüzde 15'ini karşılıyoruz. Amacımız GES'in kapasitesini artırıp nötr enerji haline getirebilmektir."