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Adilcevaz ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Arin Gölü, göç sırasında her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingoları ağırlamaya başladı. İran’dan göç ederek Van Gölü’ne gelen flamingolar, Van’ın Erçek Gölü’nde ve Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü’nde de yoğun bir şekilde görülüyor.

Arin Gölü’nün sığ alanlarında yaklaşık 4 ay kadar konaklayan ve beslenen flamingolar, gezginler ve kuş gözlemcileri tarafından da büyük ilgi görüyor. Havadan çekilen görüntülerde, Arin Gölü üzerinde adeta dans ederek görsel şov yapan flamingolar, kuş ve doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı haline geliyor.

Flamingoların Arin Gölü’nü renklendirdikleri eşsiz görüntüleri görmek için bölgeye gelen Mehmet Şakir Oruçlu, “Arin Gölü yaklaşık 200 kuş türünü bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan bir tanesi de flamingolardır. Flamingolar İran’ın Urumiye Gölü’nden havaların ısınmasıyla beraber buraya göç etmektedirler. Burada da belli bir süre kaldıktan sonra havaların soğumasıyla beraber daha sıcak bölgelere göç etmektedirler” dedi.

Gezgin olarak Arin Gölü’ne giderek flamingoları izleyen Sinan Şarkbülbülü ise “Arin Gölü’ne geldik. Flamingoların çok güzel görüntüsüne şahit olduk. Yeni yeni gelmeye başlamışlar. Flamingolar 4 ay bu gölde kalırlar ve ondan sonra başka bölgelere göç ederler” diye konuştu.

Doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu da, flamingoların Arin Gölü'nde oluşturduğu eşsiz manzaraya hayran kaldıklarını söyledi. Şerefoğlu, “Geçen yıl ve daha önceki yıllarda da geldik, Arin Gölü’ne flamingo fotoğrafları çekmek için. Gerçekten muhteşem.

Bunların göç yollarından birisi de Arin Gölü’dür. Muhteşem görüntüler çektik. Herkesin buraya gelmesini öneriyorum. Doğu Anadolu’da çok nadir olan yerlerden birisidir. Süphan Dağı’nın dibinde Van Gölü’nün üstünde ikisinin ara yerinde gerçekten görülmeye değer bir ortam, herkesi buraya fotoğraf çekmeye davet ediyorum” dedi.iha