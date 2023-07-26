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WanHaber - ÖZEL

Yurt genelinde yaşanan ortalama sıcaklıklar rekor seviyelere gelirken, ülke genelinde etkili olan sıcaklıklar Van’da da etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Van’da bugün itibariyle hava sıcaklığı 29 derece olarak görülse de, hafta sonuna kadar çöl sıcaklıkların ülke genelinde hissedilmesiyle beraber termometrelerin 31 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN 2 – 6 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK

Yaz aylarının gelişiyle beraber dünya genelinde sıcaklıkların rekor seviyelere geldi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini aktardı.

VAN’IN BAZI BÖLGELERİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bu arada bugün Van’da hava parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı şeklinde olacak.

Van’ın Başkale, Çaldıran, Erciş, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde bugün hava parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Fatma Öztürk