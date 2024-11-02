ARDA KARDEŞLER HAKKINDAKİ KARA LİSTE İDDİALARI NEDİR?

Özellikle son derbideki yönetimi nedeniyle büyük bir tartışma konusu haline geldi. Kardeşler'in, görevden alınan hakemlere verdiği destek, MHK tarafından göz önünde bulundurularak, gelecekteki atamalarında olumsuz etkiler yarattığı iddia ediliyor. Beşiktaş cephesi, Arda Kardeşler'in hatalı kararlar vermesi durumunda kendisini yalnız bırakacaklarını açıkça belirtti. Bu durum, hem hakem camiasında hem de futbol dünyasında büyük yankı buldu ve Arda Kardeşler'in kariyerinin nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlikler doğurdu.

OPERASYONUNUN ARKA PLANI NEDİR?

8 Mart 2022'de, MHK tarafından görevden alınan üst klasman hakemleri arasında Arda Kardeşler'in de destek verdiği iddia edilen isimler bulunuyor. O tarihte, Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK, bazı tecrübeli hakemleri görevden almıştı. Bu olay sonrasında Arda Kardeşler'in, bu operasyonu eleştirenlerin arasında yer alması, onu MHK'nın radarına sokmuş olabilir. Yeni sezon öncesinde yapılan atamalar sırasında, geçmişteki bu olayların Kardeşler üzerinde nasıl bir etki yarattığı, hakemlik kariyerini olumsuz etkileyebilir. Şimdi gözler, bu olayların Arda Kardeşler'in kariyeri üzerindeki sonuçlarına çevrildi.

MHK, ARDA KARDEŞLER'E NE KADAR SAHİP ÇIKACAK?

Arda Kardeşler'in, Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki yönetimiyle ilgili kulislerde dolaşan iddialar, MHK'nın ona ne kadar sahip çıkacağı konusunda soru işaretleri doğuruyor. MHK'nın, geçmişte yaşanan olaylar ve Kardeşler'in verdiği kararlar doğrultusunda nasıl bir yaklaşım sergileyeceği merak ediliyor. Özellikle Beşiktaş'ın yaptığı açıklama ve hakemle ilgili duyulan güvensizlik, Kardeşler'in gelecek maçlarda düdük çalmasını engelleyebilir. Eğer bu durum devam ederse, Kardeşler'in hakemlik kariyeri ciddi bir tehdit altına girebilir. Gözler, MHK'nın alacağı kararlara çevrildi.