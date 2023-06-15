Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Güvenlik güçleri köyde ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.AA