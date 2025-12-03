Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Aralık ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Aralık ayı kira artış tavanı yüzde 35,91 olarak gerçekleşti.

KİRA ZAM ORANI HESAPLANMASINA ÖRNEK

Sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerlerinin kira zammına dair örnekler şöyle:

20 bin liralık kira: 20 bin TL, 27 bin 182 TL oldu.

25 bin liralık kira: 25 bin TL, 33 bin 977,5 TL oldu.

30 bin liralık kira: 30 bin TL, 40 bin 773 TL oldu.

35 bin liralık kira: 35 bin TL, 47 bin 568,5 TL oldu.

40 bin liralık kira: 40 bin TL, 54 bin 364 TL oldu.

50 bin liralık kira: 50 bin TL, 67 bin 955 TL oldu.