Tahmini Okuma Süresi: dakika

Döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarına ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana geldi.

15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu.

1 lira 55 kuruş zam geliyor

Yaşananların ardından bugün araç sahipleri akaryakıta gelen bir zam haberiyle daha uyandı.

Buna göre 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor

Ensonhaber