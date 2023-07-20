Döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarına ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana geldi.
15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu.
1 lira 55 kuruş zam geliyor
Yaşananların ardından bugün araç sahipleri akaryakıta gelen bir zam haberiyle daha uyandı.
Buna göre 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.
Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor
Ensonhaber