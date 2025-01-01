ABD'nin güneyindeki New Orleans eyaletindeki Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre aracından inip silahıyla ateş eden sürücünün korkunç saldırısında 10 kişi öldü, 30 kişi ise yaralandı.

POLİS BİRİMİNDEN AÇIKLAMA VAR

New Orleans Polisi sözcüsü yaptığı açıklamada "İlk raporlar bir arabanın bir grup insana çarpmış olabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

HALKA "BÖLGEDEN UZAKLAŞIN" UYARISI

Yetkililer New Orleans halkına bölgeden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların özellikle Canal ve Bourbon caddelerinden uzaklaşmaları istenirken emniyet birimleri konuyla ilgili paylaşımlarda da bulundu.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Bölgeden servis edilen görüntüler ise yaşanan olayın vahametini gözler önüne serdi. Videolarda sokakların cansız bedenlerle dolu olduğu görülürken arka planda ise silah sesleri duyuluyor.