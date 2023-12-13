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Takasbank, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği ortak çalışmasıyla uygulamaya alınan "Taşıt Takas" uygulamasının e-Devlet entegrasyonunun tamamlanması dolayısıyla Borsa İstanbul'da toplantı düzenlendi.

Takasbank tarafından 3 Şubat 2020'de vatandaşların hizmetine sunulan Taşıt Takas, araç mülkiyetinin ve satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesi esnasında ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesi amacıyla hayata geçirilmişti.

Bugüne kadar internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden araç alış ve satış işlemlerine olanak sağlayan Taşıt Takas, e-Devlet kapısının da eklenmesiyle birlikte hizmet sunduğu kanal sayısına bir yenisini daha ekledi. Vatandaşların güvenli ve hızlı işlem gerçekleştirmeleri, zamandan kazanım sağlamaları gibi pek çok avantajı beraberinde getiren entegrasyon, sistemin güçlü altyapısının daha da ivmelendirilmesine zemin hazırladı.

"ÇOK DAHA GENİŞ KİTLELERE GÜVENİLİR BİR ERİŞİM KAPISI ARALANDI"

Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar Sungurlu, toplantıda yaptığı açıklamada, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden erişime açık olan Taşıt Takas hizmetinin e-Devlet entegrasyon süreci için görüşmelerin şubat ayında başladığını anımsatarak, sistemin artık e-Devlet kapısı üzerinden de kullanılabilir hale geldiğini, böylece çok daha geniş kitlelere güvenilir bir erişim kapısı aralandığını söyledi.

Taşıt Takas hizmetinin e-Devlet entegrasyonu müjdesini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Sungurlu, "Uygulamayı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türksat ile e-Devlet bünyesinden ulaşılabilir hale getirerek, 1000 kurum üzerinden verilen 7 bin 416 hizmete bir yenisini daha eklemiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu uzun ve meşakkatli süreç boyunca emeği geçen başta Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türksat A, Türkiye Noterler Birliği ve Takasbank çalışanlarına verdikleri değerli destekler için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

DAKİKALAR İÇİNDE TRANSFER GERÇEKLEŞİYOR

Verilen bilgiye göre, Takasbank tarafından geliştirilen, taşıt alım ve satımında tarafları korumaya alan "Taşıt Takas" sistemi ile taşıt mülkiyet hakkının ve alım satım bedelinin karşılığı olan nakit, aynı anda el değiştiriyor. Satıcı ve alıcı karşılıklı olarak bir aracın satış işlemi için uzlaşma sağladığında, satıcı Taşıt Takas Sistemi'nde süreci başlatıyor.

Satıcı, ilgili tüm satış bilgilerini girerek güvenli bir dijital kayıt oluşturduktan sonra sistem, noter tarafından onaylı ve kişiye özel bir "Referans Numarası" veriyor ve bu numara hem alıcıya hem de satıcıya gönderiliyor. Alıcı, Taşıt Takas sistemine erişmek ve satın alma işlemini onaylamak için bu "Referans Numarasını" kullanıyor.

Takasbank, taraflarca girilen banka hesap numaralarının lisans sahiplerine ait olup olmadığını kontrol ediyor ve bu kontrol sayesinde bütün işlemin güvenli hale gelmesi sağlanıyor. Alıcı, satış bedelini sadece kayıt esnasında sisteme girdiği kendi adına kayıtlı bir banka hesabından Takasbank'a ait IBAN'a EFT açıklamasına referans numarasını yazarak gönderebiliyor. Aksi takdirde, gönderilen tutar Takasbank tarafından otomatik olarak iade ediliyor. Takasbank nezdindeki hesaba gelen satış bedeli noterde işleme başlandığı anda bloke ediliyor.

ALICI VE SATICI BİLGİLENDİRİLİYOR

Noterde işlem gerçekleştirilmeden önce www.tasittakas.com.tr , www.turkiye.gov.tr adreslerinden ve mobil uygulamalar üzerinden "Devam Eden İşlemlerim" butonu ile satış bedelinin blokeye alındığından emin olunması ve noterde devir işlemlerinin bu sorgulama sonrası gerçekleştirmesinin önem arz ettiğine dair taraflara kısa mesaj (SMS) ve e-posta ile bilgi veriliyor.

Noterde tescil işlemi gerçekleşmediği sürece taraflar işlemi iptal edebiliyor. Satış bedeli, noter tarafından tescil işlemi tamamlandıktan sonra dakikalar içinde satıcının hesabına otomatik olarak aktarılıyor. Böylece paranın sahte çıkması, çalınması veya satıcının "parayı aldıktan sonra" satıştan vazgeçmesi gibi sorunlar ortadan kalkıyor.

Uygulamada devir işlemi vekil tarafından yapılsa dahi satış bedeli sadece satıcı adına olan bir banka hesabına gönderiliyor.

Taşıt Takas hizmeti, taşıt mülkiyet hakkı ile satış bedeli olan nakdin eş anlı olarak el değiştirmesini sağlarken, taraflara güvenle işlem yapma imkanı sunuyor, nakit taşıma riskini ortadan kaldırıyor, sahte para riskini engelliyor.

