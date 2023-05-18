Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam geldi. Zamlı fiyatlar, özellikle sosyal medyada gündeme getirildi. Yapılan paylaşımlardan da yola çıkarak, AppleTürkiye'nin internet sitesinde ürünlere genel olarak yüzde 10 civarında bir zam uygulandığı görüldü.

APPLE'DAN ZAM! TÜRKİYE FİYATLARI YÜKSELDİ

Aktarılanlara göre, AppleTürkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, birden fazla sayıda modelin fiyatında artışa gidildi. iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max gibi ürünlerin fiyatlarının yükseldiği fark edildi.

İŞTE ZAM SONRASI SONRASI IPHONE 14 FİYATLARI

Buna göre, en düşük iPhone 14 fiyatı 32.999 TL'den 35.999 TL oldu. iPhone 14'ün 512 GB'lık en yüksek modelinin fiyatı ise 40.899 TL'den 44.399 TL'ye çıktı.

128 GB'lık iPhone 14 Plus 36.999 TL'den 39.999 TL'ye çıktı.

512 GB'lık en yüksek model iPhone 14 Plus ise 44.899 TL'den 48.399 TL'ye yükseldi.

iPHONE 14 PRO'LARIN FİYATLARI

iPhone 14 Pro'ların yeni fiyatları ise şöyle:

128 GB'lık iPhone 14 Pro'nun fiyatı 41.999 TL'den 45.999 TL'ye,

256 GB'lık iPhone 14 Pro'nun fiyatı 44.599 TL'den 48.799 TL'ye,

512 GB'lık iPhone 14 Pro'nun fiyatı 49.899 TL'den 54.399 TL'ye,

1 TB'lık iPhone 14 Pro'nun fiyatı 55.199 TL'den 59.999 TL'ye yükseldi.

128 GB'lık iPhone 14 Pro Max'in fiyatı 45.999 TL'den 49.999 TL'ye,

256 GB'lık iPhone 14 Pro Max'in fiyatı 48.599 TL'den 52.799 TL'ye,

512 GB'lık iPhone 14 Pro Max'in fiyatı 53.899 TL'den 58.399 TL'ye,

1 TB'lık iPhone 14 Pro Max'in fiyatı ise 59.199 TL'den 63.999 TL'ye çıktı.

Ayrıca, MacBook Air'in fiyatının da 21 bin 599 TL'ye yükseldiği görüldü.

Öte yandan resmi internet sitesinde,

iPhone 13'ün başlangıç fiyatı 29.999 TL,

iPhone 13 mini'nin başlangıç fiyatı 26.999 TL,

iPhone 12'nin başlangıç fiyatı 26.999 TL,

3.nesil iPhone SE'nin başlangıç fiyatı 18.499 TL,

MacBook Air'in fiyatı 21 bin 599 TL olarak görüldü.

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