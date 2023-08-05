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Türkiye yeni bir sıcak hava dalgası olan Eyyam-ı Bahur etkisi altına girdi.

Çoğu şehirde mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar, turizm kenti Antalya’da 2 ila 4 derece olarak artış gösterecek, iç kesimlerde ise bu rakam 4 ila 8 derece arasında gerçekleşecek.

Kentte sıcaklık artışı çok yüksek olmasa da nem oranıysa dönem dönem yüzde 90’a kadar çıkarak adeta nefes almayı dahi güçleştirecek.

Pazartesiye kadar sürecek yeni sıcaklık dalgasında ise yağış beklenmezken, rüzgarın da orta şiddete olması değerlendiriliyor.

Kronik hastalar uyarıldı

Özellikle saat 11.00-16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Nem oranı yüzde 85

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 31 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 85'e ulaştı.

Yüksek nem nedeniyle deniz üzerinde oluşan tabaka görüş mesafesini azalttı.aa