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Ankara'nın Beypazarı ilçesi Hırkatepe Mahalesi'nde bulunan kömür madeninde göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 15 işçi yaralandı.

Yaralanan maden işçileri Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 15 İŞÇİ YARALANDI, 3 İŞÇİ HASTANEDE GÖZLEM ALTINDA

Öte yandan maden ocağındaki göçükle ilgili Ankara Valiliği'nden bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahalesi'nde bulunan ‘K’ kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır."

KAYNAK:SÜPERHABER